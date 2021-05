Circa la metà del carburante per la costa orientale degli Stati Uniti è infatti trasportato attraverso i gasdotti della Colonial. «L’incidente colpisce l’area di Baltimora-Washington, così come le Caroline, la Georgia e l'Alabama», ha sottolineato l’analista del petrolio Andy Lipow. «L'impatto dipenderà dalla durata del blocco - ha aggiunto -. L’oleodotto consegna prodotti raffinati ogni cinque giorni. Una chiusura di quattro o cinque giorni, provoca carenze nei terminali che arrivano alle stazioni di servizio. Inoltre dopo quattro o cinque giorni, gli aeroporti di Baltimora, Atlanta, Charlotte e Nashville dovranno decidere come ottenere il carburante in modo che le compagnie aeree possano mantenere i loro programmi di volo». È quindi chiaro che se l’interruzione dovesse continuare, ci saranno ripercussioni sui mercati dei prodotti petroliferi e del petrolio greggio, e di conseguenza sul prezzo della benzina. Ieri in giornata il greggio Brent del Mare del Nord è salito fino all’1,3% a 69,20 dollari al barile (159 litri), mentre il petrolio statunitense WTI ha guadagnato un importo simile a 65,75 dollari. I futures sulla benzina sono saliti più del 4% a un massimo di tre anni di 2,217 dollari al gallone (3,8 litri). Il petrolio per riscaldamento, a 2,0776 dollari, ha raggiunto il livello più caro da quasi un anno e mezzo. Mentre in Europa, secondo i dati di Refinitiv, i trader di energia si sono assicurati almeno sei petrolifere per inviare il gasolio negli Stati Uniti. Intanto domenica notte, data l’importanza dell’oleodotto, il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza «per assicurare il trasporto immediato di benzina, diesel, jet fuel e altri prodotti petroliferi», dando il permesso ai trasporti via camion. Ma si tratta di una toppa che non basterà se il blocco dovesse perdurare. «L’aumento della distribuzione di combustibile tramite autocisterne non può compensare la capacità persa delle condutture», ha avvertito Neil Wilson, analista capo del broker online Markets.com. «Dato che non è chiaro quando la rete di oleodotti darà di nuovo in funzione, ci si deve aspettare che i prezzi dei prodotti petroliferi continuino a salire».