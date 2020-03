La Commissione della concorrenza (COMCO) sorveglia anche durante l’attuale crisi del «Corona» il rispetto del diritto sui cartelli. Essa rimane operativa e impedisce le violazioni del diritto sui cartelli. La COMCO non tollera che le aziende approfittino della crisi del «Corona» per limitare la concorrenza. Tali sfide non costituiscono un motivo o una giustificazione per la violazione del diritto sui cartelli. In particolare, la situazione economica generale non deve essere strumentalizzata per formare cartelli e concordare dei prezzi. La Segreteria della COMCO interviene, quando necessario, in tutela della concorrenza.