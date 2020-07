La pandemia ha colpito in modo ineguale il settore immobiliare: stando alla società di consulenza Cifi, il futuro per le superfici per uffici o destinate alla vendita al dettaglio si presenta difficile, mentre nel settore residenziale i prezzi sono rimasti stabili.

Con il deterioramento della situazione economica e i dati sulla disoccupazione che non lasciano presagire nulla di buono, anche gli uffici si trovano in una situazione delicata. Lo sviluppo del telelavoro, che ha dimostrato di essere in taluni casi un’alternativa valida, non aiuta la situazione.