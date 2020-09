Nell’ultimo decennio la Svizzera ha aumentato la diversificazione dei mercati per quel che riguarda esportazioni e importazioni, ma per il commercio estero elvetico l’Unione europea resta comunque l’area di gran lunga principale. La crescita di Asia e Nord America all’interno degli scambi elvetici ha portato ad una migliore articolazione dei rischi e delle opportunità, ma non ha tolto – né avrebbe potuto, considerando la collocazione geografica ed economica della Svizzera – il primato dell’Europa e in particolare dell’UE.

Il Rapporto 2019 sul commercio estero svizzero, curato dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD), fornisce una fotografia della realtà al termine dell’anno scorso e alcune comparazioni con gli anni precedenti. I dati del Rapporto riguardano il cosiddetto totale congiunturale,...