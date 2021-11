Settembre è stato un buon mese per i negozi svizzeri. Il giro d’affari del commercio al dettaglio corretto in base all’effetto dei giorni di vendita e dei giorni festivi su base annua è aumentato in termini nominali dell’1,9%. In termini reali, ossia tenendo conto del rincaro, la progressione è del 2,5%.

Rispetto ad agosto risulta invece una stagnazione in termini nominali e un aumento dello 0,1% in termini reali, indica l’Ufficio federale di statistica (UST).

Gli affari migliori li ha fatti il comparto non alimentare, che, su base annua, ha registrato un aumento degli affari del 3,3% (3,4% considerando l’inflazione). Il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi ha invece segnato una flessione dell’1,6% (rispettivamente -0,3%).

Ma qual è la situazione in Ticino? E ci...