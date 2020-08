La pandemia ha causato parecchi problemi anche al settore del commercio al dettaglio. Ma ora ci sono segni di ripresa. Infatti in luglio le vendite dei negozi in Svizzera hanno registrato un forte aumento, con una crescita del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2019, tenendo conto delle correzioni apportate per compensare i diversi giorni di vendita e le festività. Lo ha indicato ieri l’Ufficio federale di statistica (UST).

In confronto al mese di giugno si osserva una progressione - al netto delle variazioni stagionali - dello 0,7%. Per contro in termini reali, vale a dire considerando anche il rincaro, le variazioni sono rispettivamente di +4,1% (annuo) e del +0,7% (mensile; dato uguale a quello nominale).

Come valutare l’andamento del settore? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Emma, direttore...