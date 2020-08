Andando nei singoli comparti e rimanendo a livello nominale, per le stazioni di servizio si segnala un -16% annuo. I prodotti alimentari segnano +8,8%, il comparto non alimentare +1,4%. In quest’ultimo settore spiccano comunque i forti aumenti nei segmenti «oggetti di uso domestico in esercizi specializzati» (+16%) e «bancarelle del mercato, commercio per corrispondenza e attraverso internet» (+14%). Per contro i rami «articoli culturali e ricreativi» (-8,8%) nonché «articoli di abbigliamento, medicinali, orologi e articoli di gioielleria» (-1,5%) non mostrano ancora alcuna ripresa.