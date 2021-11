Comprare casa è sempre più caro in Svizzera: nello spazio di un anno il costo di un alloggio in proprietà è salito di quasi il 7%, stando ai rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Nel terzo trimestre del 2021 l’indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) si è attestato a 107,8 punti, in progressione del 2,4% in confronto al periodo aprile-giugno e in crescita del 6,9% su base annua, emerge dai dati pubblicati oggi. Le case unifamiliari hanno segnato rispettivamente +2,4% e +6,7% (relativo indice a 108,5), mentre gli appartamenti in proprietà mostrano variazioni di +2,3% e +7,2% (indice a 107,2). Stando alle analisi dell’UST gli aumenti di prezzo sono rilevabili in tutti i tipi di comuni: i più marcati - rispetto a tre mesi prima - vengono segnalati nelle località urbane di grandi agglomerati.