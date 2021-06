Con Barilla e Lavazza, il Centro di competenza annuncia i vincitori del proprio bando

Era inizio marzo quando scrivevamo del colpo grosso del Lifestyle-Tech Competence Center (LTCC) ticinese, che festeggiava l’inizio di una collaborazione con Barilla e Lavazza. Per l’occasione, il Centro di competenza (creato l’anno scorso per promuovere l’innovazione in ambito tecnologico) aveva lanciato un bando, il «Food-Tech Innovation Award, Retail Edition», con l’obiettivo di trovare società tecnologiche (startup e scaleup) che avessero idee innovative nello sviluppo di servizi online di commercio al dettaglio. Oggi è arrivato il giorno della premiazione, celebrata con Barilla, Lavazza e i collaboratori Accenture, UBS, Microsoft e Loomish.

La competizione

Barilla, il più grande produttore di pasta al mondo, e Lavazza, un importante produttore italiano di caffè, entrambi membri del Lifestyle-Tech Competence Center, hanno celebrato i vincitori del Food Tech Award 2021, Retail Edition presso il nuovo campus universitario USI-SUPSI nel centro di Lugano. L’iniziativa mirava a scoprire soluzioni innovative nella vendita al dettaglio di generi alimentari, in particolare start-up / scale-up B2B (business to business) o B2B2C (business to business to consumer) che lavorano sull’acquisizione dei dati dei consumatori e su soluzioni omni-canale. L’annuncio è stato il risultato di un processo intenso e strutturato, aperto verso scale-up mature e fornitori di servizi B2C innovativi. L’attività è stata strutturata ed eseguita da Loomish SA, una società svizzera di consulenza sugli investimenti, specializzata nel settore Lifestyle-Tech e in attività di scouting per scale-up. Le attività si sono concentrate su due aree particolari:

Client engagement, ovvero soluzioni che rafforzano il coinvolgimento del cliente attraverso touchpoint (qualsiasi modo in cui un cliente può interagire con un’azienda).

Rich data capture, ovvero soluzioni che permettono una ricca acquisizione di dati nella vendita al dettaglio di generi alimentari, sia online che offline.

Tra gli oltre 60 candidati internazionali, 12 scale-up sono state selezionate per presentare la loro soluzione tecnologica fisicamente o virtualmente davanti ad una prestigiosa giuria composta da Barilla e Lavazza e altri importanti attori del settore alimentare, come COOP, VéGé e Metro. La giuria è stata completata da Accenture, UBS, TiVenture SA, Microsoft, ABC Capital partners, Privilege Ventures, Loomish e attori accademici USI & SUPSI. Oltre a portare a casa la vittoria del Food Tech Award, i due vincitori avranno l’opportunità di entrare in contatto con brand retail leader del settore, così come con investitori, partner accademici e aziende tecnologiche. Inoltre, i vincitori rafforzeranno la loro presenza in Ticino: verrà infatti fornito un servizio gratuito di 8 mesi con scrivania e ufficio presso Dagorà Innovation Hub, sponsorizzato da UBS.

I vincitori nelle due categorie

Client Engagement

I finalisti nella categoria «Client Engagement» sono stati: BYONDXR, (www.byondxr.com) Israele, HATCH (www.gethatch.com) Olanda, ANIMATICO (www.animatico.co) Svizzera, ADRICH (www.adrich.io) USA, SQUALE (www.squale.com) Svizzera, SKYLABS (www.skylabs.it) Svizzera.

Il vincitore è stato ANIMATICO. ANIMATICO propone avatar interattivi come punti di contatto digitali nei negozi retail per favorire il coinvolgimento dei clienti, guidare le scelte dei prodotti e collegare i canali offline e online. ANIMATICO fornisce una piattaforma di animazione, interazione e analisi che può essere utilizzata per creare avatar interattivi digitali nei negozi, abilitando nuovi punti di contatto per assistere i clienti e raccomandare specifici prodotti. La tecnologia è stata progettata per lavorare in ambienti sfidanti con alto rumore di fondo, dove l’utilizzo sincrono e collaudato di sensori audio e video abilitano in modo efficace la rilevazione delle interazioni di un utente e della sua voce. L’avatar identifica proattivamente i potenziali acquirenti e offre aiuto nella selezione del prodotto più adatto in maniera interattiva.

Rich Data Capture

I finalisti nella categoria «Rich Data Capture» sono stati: NEXTATLAS (www.nextatlas.com) Italia, BEHAMICS, (www.behamics.com) Svizzera, GROTTINI LAB (www.grottinilab.com) Italia, ADIMO (www.adimo.co) UK, MINUBO (www.minubo.com) Germania, PROFILA (www.profila.com) Svizzera.

Il vincitore è stato NEXTATLAS. NEXTATLAS è una piattaforma di Trend Research unica e «data-driven», che sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare le tendenze di mercato emergenti che hanno statisticamente la probabilità di diventare mainstream. iCoolhunt è un pioniere dei servizi innovativi che fornisce sia a proprietari di brand che ai loro advisor informazioni ricche, tempestive e oggettive sui diversi fattori di cambiamento nello stile di vita e nei comportamenti dei consumatori. Come pioniere nell’uso dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio predittivo delle tendenze emergenti dei consumatori, iCoolhunt propone un approccio scientifico completo in un settore tradizionalmente guidato dalle opinioni. L’azienda ha sviluppato NEXTATLAS, la prima piattaforma indipendente di data intelligence al mondo in grado di aggregare e analizzare le informazioni rilevanti generate dai trendsetter dell’era digitale per identificare in anticipo, comprendere e prevedere le tendenze di consumo.

I commenti

L’attività di scouting fornita da Loomish è stata resa possibile dai partner Lifestyle-Tech Competence Center, Accenture, Barilla, Dagorà, Lavazza, Microsoft, USI, UBS e SUPSI.

Carlo Terreni afferma: «Come Presidente del Lifestyle-Tech Competence Center, sono molto contento che, ad un anno esatto dal lancio dell’Associazione, abbiamo portato a termine con successo diversi progetti di innovazione sia nel settore Food che in quello della Moda. In particolare, nel caso del FoodTech Award, sono grato ai nostri eccezionali partner industriali Barilla e Lavazza, che ci hanno affidato questo compito, così come ai nostri partner storici Accenture, Microsoft, Loomish e UBS per aver unito le forze in questo grande sforzo collaborativo. Si tratta di un eccellente esempio di cooperazione intersettoriale, completamente in linea con il nostro impegno come Associazione per facilitare l’innovazione attraverso il rilascio di sinergie tra le industrie legate al lifestyle e la tecnologia».

Igor Nuzzi, Regional Director Svizzera e Italia di Lavazza, afferma: «La nostra adesione al programma guidato dal LTCC ci ha permesso di entrare in contatto con un ecosistema di start-up tecnologiche e di partner di assoluto livello, in linea con il percorso nell’innovazione che Lavazza ha intrapreso da sempre con forte convinzione, come dimostrato dalla sua storia. Oggi, di fronte a uno shopper sempre più multi-canale, industria alimentare e distribuzione devono essere in grado di collaborare ed evolvere insieme e possono farlo proprio grazie a ricerca e innovazione. Siamo certi che i progetti sviluppati nell’ambito del rich data capture e client engagement ci permetteranno di leggere ancor meglio il customer journey e creare un percorso sempre più personalizzato e narrato, con al centro l’esperienza del consumatore e con l’obiettivo di aumentare la fedeltà all’insegna e alla marca, creando così valore per tutti i principali attori della filiera».

Luca Ravazzoni, E-commerce Manager & NKA di Barilla afferma: «Nel nuovo contesto, la comprensione dei fenomeni e la definizione di aree di lavoro in logica Omini Canale crea molte opportunità di sviluppo per i nostri brand, per svilupparle occorre essere guadati da curiosità, passione e soprattutto sceglier i giusti compagni di viaggio. Per questo abbiamo scelto di essere parte del LifeStyle-Tech Competence Center e del FoodTech Award».

Così Gabriele Amadò, Responsabile UBS Corporate Clients Area di mercato Ticino 2: «In qualità di banca presente sul territorio cantonale da più di 100 anni (festeggiati nel 2020), abbiamo colto con entusiasmo l’occasione di supportare l’associazione LTCC, al fine di contribuire in modo tangibile allo sviluppo del nostro Cantone. La trasformazione digitale è ormai parte integrante della nostra quotidianità e, come istituto, siamo fermamente convinti del fatto che si debba continuare ad investire nelle nuove tecnologie. Proprio per questo motivo UBS ha creato, presso lo stabile di Manno - Suglio, un centro di competenza sull’intelligenza artificiale, dedicato alla sperimentazione delle nuove tecnologie applicate all’ambito finanziario, a supporto di UBS Svizzera e dell’intero Gruppo. I progetti presentati per il FoodTech award 2021 seguono la scia di queste evoluzioni: la grande collaborazione di tutti i partner è un punto di partenza imprescindibile per portare un reale valore aggiunto alla nostra Regione e a tutti coloro che beneficeranno di queste innovazioni».

«L’ambito retail sta subendo una rapida trasformazione e la tecnologia ne è l’elemento abilitante. Come dimostrato in questa edizione del FoodTech Award, i retailer sono sempre più concentrati su come capire meglio i loro clienti», dice Andrew Reid, Head of Microsoft for Startups Switzerland. «Siamo felici di sostenere i nostri clienti e partner nel reimmaginare i modi in cui lavorano».

Michele Raballo, Digital Commerce Lead di Accenture Europe afferma: «Accenture è orgogliosa di partecipare al programma di co-innovazione LTCC sostenendo la crescita delle scale-up tecnologiche in Ticino e mettendo a disposizione processi best practice globali insieme a metodologie collaudate a livello mondiale per scalare l’innovazione».

