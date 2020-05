I piani straordinari dei governi contro gli effetti economici del coronavirus stanno portando a un marcato aumento dei debiti pubblici. Se in generale viene considerato inevitabile tale aumento in una fase di emergenza come l’attuale, restano alcuni interrogativi sulla dinamica concreta degli indebitamenti. Due in particolare: sino a che punto i debiti potranno ampliarsi? Quando sarà possibile cominciare nuovamente a ridurli? Entriamo così nel quadro delle previsioni, che sono più complesse del solito, visto il legame con i tempi del ridimensionamento del virus, su cui non si hanno certezze.

La dinamica possibile

Si può comunque tentare di farsi un’idea della dinamica possibile, sempre con il beneficio di inventario dato dal quadro, prendendo le previsioni del Fondo monetario internazionale...