Nello spazio di un biennio la crescita è del 59%, sottolinea l’associazione degli importatori di veicoli Auto-Svizzera in un comunicato odierno. Nel 2019 avevano infatti lasciato i concessionari 4766 autocaravan. A causa della COVID - commenta l’associazione - il campeggio ha a quanto sembra guadagnato ulteriormente in popolarità, in quanto considerato una forma di viaggio comoda e sicura per quanto riguarda il rischio di infezione.