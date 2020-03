Il coronavirus, assieme al rallentamento della crescita globale e ai tonfi sui mercati finanziari hanno messo sotto pressione il franco, bene assai ricercato in caso di crisi internazionali. Da settimane (mesi ormai) la valuta elvetica registra un costante rafforzamento, tanto che lunedì ha toccato livelli di cambio contro l’euro come non si vedevano dal famigerato 2015, sotto l’1,06.

Il franco forte è considerato dannoso per la crescita economica svizzera, che per metà dipende dalle esportazioni di beni e servizi. Per questo motivo rappresenta una sfida anche per la Banca nazionale svizzera. Di fatti da gennaio, cioè da quando il cambio contro euro si è portato sotto quota 1,08, l’istituto non ha cessato di intervenire sul mercato dei cambi tramite acquisti di asset stranieri nel tentativo...