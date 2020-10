Questo indicatore macroeconomico attentamente osservato, che permette di prevedere i futuri sviluppi economici, è sceso di 3,5 punti in ottobre (a 106,6 punti) rispetto al mese precedente, secondo un comunicato diramato oggi dall’istituto zurighese. Dopo una brusca caduta al culmine della crisi sanitaria in primavera, il barometro aveva gradualmente guadagnato terreno.

Il calo di questo indicatore è attribuibile in particolare ad alcuni settori economici, in particolare i servizi, gli alberghi e i ristoranti nonché la domanda all’estero. D’altra parte, anche il sottoindicatore per l’industria manifatturiera è in calo.