I crediti COVID-19 finora concessi dalle banche in Ticino sono 9.774 per un totale di 1,2 miliardi di franchi. «Dopo la forte crescita registrata nelle prime settimane di lockdown, la richiesta di finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese si è stabilizzata», fa sapere in una nota l’Associazine bancaria ticinese (ABT).