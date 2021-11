Il rispetto del mandato costituzionale della parità rimane la responsabilità di tutti - politica, economia e società -, ricorda la CSP in un comunicato. Il primo Barometro dell’uguaglianza è stato pubblicato nel 2018. Quello reso noto oggi si concentra sul lavoro retribuito e quello di cura non remunerato. I partecipanti al sondaggio valutano il raggiungimento della parità in modo molto più critico rispetto a tre anni fa, soprattutto per quanto riguarda la famiglia, il lavoro retribuito e la politica.