Concorrenza sleale sul web: la Cina prepara una stretta

economia

L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) ha diffuso una bozza di regole a copertura di una vasta gamma di aree, disponendo che le piattaforme Internet non debbano usare dati, algoritmi e altri mezzi tecnici per influenzare le scelte dell’utente o fare ricorso a metodi per favorire il cosiddetto «dirottamento del traffico»