La compagnia aerea American Airlines ha annunciato la messa in congedo non pagato per 19 mila dipendenti a partire dalle prossime ore. La società ha però sottolineato come sia pronta a ritirare la decisione se il Congresso raggiungerà presto un accordo per estendere di sei mesi gli aiuti legati alla crisi provocata dalla pandemia d coronavirus. Ieri il Ceo di American Airlines, Doug Parker, si è incontrato con la speaker della Camera, Nancy Pelosi, e col segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin.