Gli economisti di Credit Suisse a causa del coronavirus hanno abbassato le loro previsioni congiunturali per il 2020: il prodotto interno lordo (PIL) dovrebbe salire dell’1,0%, invece dell’1,4% indicato in passato.

Le prospettive per l’anno in corso, in seguito alla diffusione del virus, sono «meno favorevoli e molto incerte», indica l’economista Claude Maurer, citato in un comunicato odierno di Credit Suisse.