Non è ancora chiaro quale sia l’ampiezza della possibile diffusione del coronavirus, in Cina e a livello internazionale. Mentre si cerca di capire anzitutto quali siano le conseguenze sul piano sanitario, alcune domande si affacciano anche per quel che riguarda i riflessi sulle economie e sui mercati finanziari. Le Borse sin qui hanno registrato alcuni ribassi legati al virus, ma la direzione di marcia dei listini su questo versante resta da vedere. Quali le possibili prospettive? Se ne parla stasera a Index, alle 22 su TeleTicino. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever della PKB e Walter Lisetto della Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.