La Federal Reserve taglia i tassi di interesse di mezzo punto per far fronte all’emergenza coronavirus. I fondamentali dell’economia statunitense restano solidi, sostiene la Fed.

In ogni caso il coronavirus pone dei rischi all’attività economica. Alla luce di questi rischi e in sostegno degli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, la Fed ha deciso di ridurre i tassi di interesse di mezzo punto all’1-1,25%. La Fed sta monitorando da vicino gli sviluppi e le implicazioni per l’outlook economico e userà i suoi strumenti e agirà in modo appropriato per sostenere l’economia» afferma la Fed.