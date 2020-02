L’azienda farmaceutica Novartis blocca con effetto immediato e fino a data da stabilire il prezzo di 20 generici prodotti da Sandoz. Stando a indicazioni della filiale del gruppo basilese, il provvedimento è stato deciso in seguito all’epidemia del coronavirus per cercare di contenere il rischio di aumento dei prezzi dei farmaci senza brevetto dovuto alle possibili difficoltà di approvvigionamento in principi attivi, spesso prodotti in Cina.