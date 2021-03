L’Ufficio federale di statistica (UST) corregge il tiro. Contrariamente a quanto pubblicato lo scorso 26 febbraio, i posti di lavoro persi in Ticino nel corso del 2020 non sono 10.000 ma 4.200. In totale, i posti di lavoro nel cantone nel 4. trimestre del 2020 erano circa 225.600, in calo rispetto al trimestre precedente di 2.800 unità (-1,2%) e come detto di 4.200 unità (-1,8%) su base annua.

Lo ha reso noto lo stesso UST, in seguito alla revisione effettuata dopo la pubblicazione del dato, che aveva tra l’altro provocato molto scalpore, anche perché era accompagnato dal dato sui frontalieri, che indicava invece un ulteriore aumento dello 0,8% su base annua a quota 70.115. Questo «paradosso» aveva sollevato l’attenzione del mondo politico, che aveva espresso preoccupazione.

Discrepanza fra i dati

Ricordiamo che per giunta c’è una forte discrepanza rispetto alla statistica sugli occupati, che segnala invece un aumento dell’1,4% nel corso del 2020 a quota 235 mila.

Ma come si spiega questa revisione? E il dato pubblicato oggi è da considerare definitivo? Abbiamo rivolto queste domande a Maurizio Bigotta, responsabile del settore Economia dell’Ufficio cantonale di statistica. «Questo tipo di errori - illustra - non dovrebbe accadere e a memoria questa è la prima volta che succede per i dati dell’impiego. L’Ufficio federale di statistica è però intervenuto tempestivamente rettificando i risultati e comunicandoli con la consueta trasparenza».

«Dobbiamo anche dire - aggiunge - che la Statistica dell’impiego è certamente affidabile, dato che raccoglie trimestralmente informazioni da circa 66.000 aziende in Svizzera, di cui 3.000 in Ticino. Tuttavia lo scopo è quello di rappresentare l’evoluzione congiunturale dell’impiego, per questo la rapidità di divulgazione è fondamentale e comporta dei sacrifici in termini di ventilazione del dato e in parte nella precisione della stima. I dati rivisti confermano quanto già emerso con la prima pubblicazione: il numero di impieghi in Ticino è in calo rispetto a prima della pandemia, anche se ora la flessione è stata ridimensionata e risulta più allineata alla situazione emersa nei trimestri precedenti».

Tuttavia, qualche settimana fa erano stati pubblicati dei dati sul numero di occupati (quindi sulle persone che lavorano, e non sui posti di lavoro), che indicavano un aumento in Ticino. Come si spiega questa discrepanza, e quale dato è il più affidabile? «Effettivamente - spiega Bigotta - i dati sul numero di persone occupate possono sembrare divergenti. Questo da una parte si può spiegare con alcune considerazioni tecniche. Infatti i due dati provengono da fonti diverse con definizioni e periodi di riferimento diversi. Da un canto la statistica degli impieghi fa riferimento ai posti di lavoro nel mese di dicembre mente dall’altro quella degli occupati si riferisce a tutto il trimestre, compresi i mesi di ottobre e novembre che non erano caratterizzati da chiusure per rallentare la diffusione del virus. In aggiunta la situazione attuale è molto complessa e richiede degli approfondimenti che saranno svolti nei prossimi mesi. Una prima analisi sommaria potrebbe infatti celare particolarità settoriali e specifiche a certe forme di lavoro che solo un’analisi incrociata di tutte le fonti permetterà di portare alla luce».

Sollievo e attesa

Come ha accolto il mondo economico il nuovo dato? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Gehri, presidente della Camera di commercio del canton Ticino. «Sono sollevato - ha sottolineato - dall’apprendere che il numero di posti persi nel 2020 si sono ridotti a 4.200 e non sono oltre 10.000, un numero sicuramente importante, ma giustificato dalla situazione vissuta negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda il numero dei frontalieri, il calcolo esatto è difficile da effettuare, anche perché i permessi di lavoro hanno una durata che va anche oltre la disdetta del posto di lavoro. Quindi si tratta di un dato da prendere con le pinze, perché nella statistica ci sono tutti quelli che hanno i permessi ma magari non lavorano più».

«Come Camera di commercio - aggiunge - abbiamo già detto molte volte che gli aiuti da parte della Confederazione e dei Cantoni fungono da ammortizzatore occupazionale. Ma sarà solo quando decadranno le misure di sostegno attuali che avremo la misura di quanto la pandemia ha danneggiato la nostra economia».

Aspettare la fine degli aiuti

In definitiva, bisognerà aspettare dopo marzo per capire cosa succederà veramente, perché in quel mese verranno a cadere le facilitazioni per il lavoro ridotto. E per conoscere il dato di aprile sulla disoccupazione dovremo aspettare l’inizio di maggio.

Ma a questo fattore potrebbe fare da contraltare il fatto che da Pasqua potrebbero essere decise altre aperture e che la fiducia nei vaccini potrebbe sostenere la ripresa economica. Ora è difficile fare previsioni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata