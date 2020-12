Salvo colpi di scena, le Borse si accingono a chiudere il 2020 nel complesso in positivo, dopo una risalita notevole. Superata la caduta in occasione della prima ondata del coronavirus, i listini azionari hanno ampiamente recuperato e si trovano ora a livelli elevati. Nel 2021 proseguirà questo rialzo? Come potrebbero andare le cose per i principali mercati borsistici e per le valute maggiori, a cominciare da dollaro USA, euro, franco svizzero? Se ne parla stasera a Index, su TeleTicino, in onda alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.