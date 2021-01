Uno dei punti ricorrenti in molte analisi economiche di questi anni è quello secondo cui lo sviluppo degli scambi globali ha portato una contrazione dei salari reali, cioè dei salari calcolati tenendo conto dell’effetto del rincaro o inflazione. Questa affermazione però è in contrasto con dati ufficiali che indicano aumenti non solo dei salari nominali, ma anche di quelli reali. Si può naturalmente discutere sul fatto che questi aumenti siano sufficienti oppure no, le situazioni nazionali sono diverse e questo resta un dibattito aperto nei singoli Paesi, ma rimane il fatto che alcuni importanti dati, come quelli dell’ILO, non confermano una tendenza alla contrazione.

I dati dell’ILO

L’International Labour Organization (ILO) è nell’orbita dell’ONU, ha sede a Ginevra, è espressione di Governi,...