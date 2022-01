Quando, poco più di venti anni fa, l’economista britannico Jim O’Neill coniò la sigla BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), la crescita del peso economico dei grandi Paesi emergenti aveva già cominciato ad essere una realtà. Ma si era ancora lontani dai livelli attuali. Nell’arco di due decenni è infatti molto salita la quota BRIC sul Prodotto interno lodo globale. Ciò non significa che i Paesi già sviluppati non siano andati a loro volta avanti. Significa che i tassi di crescita degli emergenti – che partivano da posizioni minori – sono stati più consistenti. Nel quadro di un PIL mondiale che si è ampliato, la loro quota è così aumentata. Tra le conseguenze ci sono il maggior ruolo degli emergenti in molte istituzioni economiche internazionali e, soprattutto, il fatto che la diseguaglianza...