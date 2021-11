Così l’export di orologi svizzeri è risalito ai livelli pre pandemia

Prosegue la ripresa dell’industria orologiera svizzera. Dopo la caduta del 2020, anno segnato dalla comparsa della pandemia e dalle conseguenti restrizioni per le attività economiche, nel corso del 2021 il polo elvetico degli orologi ha riguadagnato terreno. Si tratta di un polo che rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore e che esporta oltre il 90% della sua produzione. I dati sull’export di orologi svizzeri sono quindi un indicatore di rilievo per le imprese elvetiche e per il settore più in generale. La Federazione dell’industria orologiera svizzera (FH) fornisce mensilmente questi dati e dagli ultimi in ordine di tempo emerge che nei primi dieci mesi di quest’anno le esportazioni rossocrociate hanno superato il livello dello stesso periodo del 2019, anno pre pandemia....