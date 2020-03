Mentre in Europa e in Nord America si attende di capire quando il coronavirus inizierà la sua discesa, la Cina afferma con parole e fatti che questa discesa alle sue latitudini è già avvenuta. Secondo Pechino, i casi che ora ancora si registrano sono «importati», sono cioè attribuiti a persone che vengono dall’estero. Anche la ripartenza economica è dunque cominciata in Cina. Il 19 marzo il premier Li Keqiang ha affermato che in gran parte del Paese il rischio è ormai ridotto e che dunque la Cina può concentrarsi sulla ripresa delle attività economiche, pur tenendo alta la guardia contro il virus. Il 10 marzo d’altronde il presidente Xi Jinping aveva visitato Wuhan, che è stata epicentro del coronavirus. E il 13 marzo Tim Cook, CEO del colosso americano Apple, ha annunciato la riapertura...