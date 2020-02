Così le Borse utilizzano il virus per attuare l’attesa correzione

focus

Dopo la cavalcata degli indici nel 2019 molti operatori si chiedevano quando e come sarebbero arrivati i temporanei ribassi - Adesso la discesa c’è ma le previsioni prevalenti per ora indicano danni contenuti per i mercati e le economie nell’intero 2020