«Il dato nazionale del secondo trimestre - spiega Nicola Bagnovini, direttore della sezione Ticino della SSIC - non mi sorprende. Anzi, in Ticino la situazione è ancora peggiore, visto che abbiamo registrato un calo del fatturato sicuramente più elevato, che stimiamo attorno al 40-50% per il periodo da marzo a giugno, perché, contrariamente a quanto successo nel resto del Paese, i nostri cantieri sono rimasti fermi per ben 4 settimane (dal 20 marzo al 20 aprile), per poi riprendere solo gradualmente l’attività».

«Questo comporta - stima - una riduzione della cifra d’affari di circa il 15% sull’intero anno, che non recupereremo più, mentre i costi fissi annui sono rimasti invariati. Comunque il fermo cantieri ha creato in modo un po’ artificioso una sorta di riserva di lavoro che stiamo consumando in questi mesi estivi. Bisognerà vedere come andranno in autunno le acquisizioni di lavoro, che saranno determinanti per il risultato di tutto il 2020».