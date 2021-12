I prezzi nel settore della costruzione stanno aumentando sensibilmente in Svizzera: l’indice calcolato dall’Ufficio federale di statistica (UST) si è attestato in ottobre a 104,1 punti, segnando una progressione del 2,7% rispetto ad aprile (precedente momento di riferimento) e un incremento del 4,1% su base annua.

Nel decimo mese dell’anno il sottoindice edilizia è salito del 3,1% nel raffronto con sei mesi prima, mentre è cresciuto del 4,6% nella comparazione annua, arrivando a quota 104,6 punti, fa sapere l’UST in un comunicato odierno. Il genio civile mostra aumenti rispettivamente del 3,1% e del 2,4% a 102,4 punti.

Tutte le grandi regioni presentano una crescita dei costi. Gli aumenti più marcati, sui sei mesi, sono stati registrati nell’Espace Mittelland (+3,4%) - la regione in cui l’UST ingloba Berna, Soletta, Friburgo, Neuchâtel e Giura - e nella Svizzera centrale (+3,2%), mentre il Ticino (+1,7) offre la progressione meno marcata. Sotto la media è anche la Svizzera orientale (+2,2%), in cui sono inseriti i Grigioni. Sull’arco dei 12 mesi gli incrementi vanno dal +5,0% della Svizzera nordoccidentale al 3,3% della Svizzera orientale. Con il +4,0% il Ticino è quasi perfettamente in linea con la media nazionale.