Carlo Cottarelli è direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. È stato direttore del Dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale e commissario straordinario del Governo italiano per la Spending Review. Lo abbiamo intervistato durante i lavori dell’annuale Forum The European House-Ambrosetti, che si svolgono in questa edizione 2020 in forma phygital, cioè in parte fisica e in parte digitale, dal 4 al 6 settembre a Villa d’Este di Cernobbio, sulle rive del lago di Como.

Il meccanismo stabilito in sede di Unione europea per il Recovery Fund prevede che all’Italia vadano circa 209 miliardi di euro (circa 225 miliardi di franchi al cambio attuale). Quali sono a suo parere le priorità per l’impiego di questi ingenti fondi?

“L’Italia deve puntare in modo prioritario sulla possibilità di avere una maggiore crescita economica, sia per migliorare complessivamente la situazione del Paese, sia per ripagare gradualmente il suo consistente debito pubblico. Gli investimenti pubblici dovrebbero anzitutto rafforzarsi in direzione dei versanti strategici, come le infrastrutture e la digitalizzazione. Ricordiamo anche l’importanza degli investimenti nella scuola e nell’università, dove si forma capitale umano. Inoltre, occorrerebbe migliorare il clima generale per poter avere più investimenti privati. Da questo punto di vista bisognerebbe anzitutto diminuire davvero la burocrazia e procedere a una riforma dei meccanismi relativi alla giustizia, che continuano a contribuire a un rallentamento della crescita economica”.

Lei quanto è ottimista sulla possibilità che l’Italia segua un cammino di questo tipo?

“In termini generali lo sono, nel senso che penso che adesso si stia andando verso obiettivi di questo genere. D’altronde c’è un vincolo esterno, che è dato dall’Unione europea, che con il Recovery Fund si fa garante. Certo, in termini specifici, di definizione dei piani e di attuazione di questi, ci vuole come sempre molta buona volontà anche a livello nazionale. Se si riprendessero solo i progetti vecchi e arenati, si rischierebbe in alcuni casi di fare cose non più adeguate; bisognerebbe selezionare questi vecchi progetti, prendere quelli ancora validi e magari affiancare a questi altri progetti più nuovi. Sarebbe anche meglio non lasciar passare troppo tempo, la Francia ad esempio ha già messo a punto il suo piano, l’Italia a mio parere dovrebbe presentare la bozza del suo entro ottobre, per poter cominciare ad avere i fondi nel corso del 2021”.

Sui fondi del Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati europeo, in Italia permangono divisioni, sia nel Governo che nell’opposizione. Per l’Italia si tratta di 36 miliardi di euro (39 miliardi di franchi) a tasso zero o quasi, da utilizzare per il sistema sanitario. Secondo lei alla fine l’Italia richiederà oppure no questi fondi?

“Credo che l’Italia richiederà i fondi del MES solo se ci sarà qualche altro Paese dell’UE che farà altrettanto. Penso che da sola l’Italia non lo farà. In realtà non ci sono motivi validi per non prendere questi soldi, ma in Italia si è creata comunque una situazione difficile sul MES. Da un lato ci sono le vecchie polemiche, che sono nate in una situazione precedente, con i contrari che affermano che con il MES ci sarebbero vincoli negativi per il Paese; le condizioni per l’utilizzo sono nel frattempo cambiate, ma le critiche sono rimaste. Dall’altro sono arrivati appunto il Recovery Fund e i nuovi interventi anti crisi della Banca centrale europea; il MES, che pure secondo me presenta vantaggi, sta dunque passando un po’ in secondo piano. Alla fine credo che l'Italia non vorrà essere la sola a richiedere i soldi MES".

Più in generale, qual è a suo avviso l’atmosfera quest’anno al Forum di Cernobbio?

“Secondo me questa volta il messaggio sta già nel fatto che il Forum si svolga, in parte con presenza fisica e in parte in modalità digitale. Una opportuna via di mezzo. Un messaggio che riguarda non solo l’economia ma tutti gli ambiti. Quello di cui c’è ancor più bisogno in questa fase, segnata ancora da una certa presenza del coronavirus, è appunto la giusta via di mezzo. Bisogna respingere i no alle mascherine e alle altre misure precauzionali, ma bisogna anche evitare di farsi prendere dal panico. Dobbiamo nostro malgrado convivere ancora con il virus; dobbiamo quindi attuare tutte le precauzioni necessarie, ma non dobbiamo fermarci, si può e si deve andare avanti”.

©CdT.ch - Riproduzione riservata