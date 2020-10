I patrimoni globali dei nuclei famigliari sono diminuiti di 17’500 miliardi di dollari (15’869 miliardi di franchi) tra gennaio e marzo, il che corrisponde al picco del Covid-19 in Asia dapprima e in Europa poi, ha indicato il Credit Suisse. Tuttavia tale calo è stato compensato da una rapida ripresa, sia sui mercati azionari sia a livello dei prezzi nell’immobiliare, sottolinea la grande banca nell’11esima edizione del suo studio sulla ricchezza globale, «Global Wealth Report».

A fine giugno, la ricchezza globale delle economie domestiche è progredita dello 0,25%, ovvero 1000 miliardi di dollari in più rispetto al mese di gennaio del 2020. Un incremento che però è stato «inferiore all’aumento del numero di adulti nello stesso periodo», cosicché il patrimonio medio per adulto è diminuito dello 0,4% a 76’984 dollari.

Secondo il professor Anthony Shorrocks, co-autore dello studio, il debole impatto della pandemia sulla ricchezza delle famiglie è imputabile in primis al mantenimento dei redditi durante la crisi. «I redditi sono stati preservati o aumentati grazie all’aiuto dei Governi, il che ha consentito ai nuclei famigliari di realizzare risparmi», ha spiegato Shorrocks in una conferenza stampa odierna.

La ricercatrice ha in particolare messo in risalto il caso degli Stati Uniti, dove malgrado le ripercussioni sanitarie ed economiche del Covid-19, gli indicatori che segnalano le ineguaglianze sono diminuiti.

Se le disparità nella distribuzione della ricchezza all’interno dei 200 Paesi analizzati dalla ricerca sono minime, è ancora presto per trarre le stesse conclusioni tra i vari Stati. L’analisi sottolinea come non siano ancora disponibili tutti gli indicatori necessari per uno studio comparativo tra i vari Paesi.