Anche il 2022 sarà un esercizio difficile per Credit Suisse: lo ha detto il responsabile delle finanze (CFO) David Mathers commentando in teleconferenza i dati dell’esercizio precedente.

Allo stesso tempo però il quadro generale molto favorevole degli ultimi anni sembra avere termine, ha messo in guardia il 57enne con laurea in scienza naturali a Cambridge. Per esempio, il massiccio aiuto pandemico delle banche centrali viene ora tagliato e allo stesso tempo i clienti devono prepararsi a tassi d’interesse crescenti e a un’inflazione elevata, ha detto il CFO in carica dal 2010.