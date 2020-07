Impieghi potrebbero essere cancellati anche in Svizzera, sulla scia di un’ulteriore razionalizzazione della rete di 120 succursali. Gottstein aveva già accennato alla cosa in maggio in un’intervista alla Neue Zürcher Zeitung, facendo presente la crescente importanza dell’online banking. Proprio a queste dichiarazioni ha fatto riferimento la banca, interpellata da SoZ sui progetti in atto.