È stata una giornata tutta di recupero in borsa quella odierna di Credit Suisse: sulla scia dell’annuncio della partenza del Ceo Tidjane Thiam e della sua sostituzione con Thomas Gottstein l’azione ha aperto in calo del 5%, ma con il trascorrere delle ore ha riguadagnato pian piano terreno, arrivando poco prima della chiusura ad azzerare completamente le perdite.

Il titolo alla fine ha chiuso a 12,81 franchi, in progressione dello 0,23% rispetto a ieri. A titolo di confronto, UBS ha guadagnato lo 0,95%, in una seduta che ha visto l’indice complessivo SMI in ribasso dello 0,10%.