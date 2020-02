(Aggiornato alle 12:05) - Le azioni di Credit Suisse sono sotto pressione stamane alla borsa svizzera: la notizia dell’avvicendamento alla guida operativa ha generato un’ondata di vendite, con il titolo della grande banca che nelle prime fasi è arrivato a perdere circa il 5%, per poi attestarsi su una flessione di circa il 3,5%. A titolo di confronto, UBS cede l’1% e l’indice SMI circa mezzo percento.

Molti temono che il cambio ai vertici possa pesantemente irritare diversi grandi azionisti: vi era infatti chi nei giorni scorsi aveva minacciato azioni di ritorsione, se non sarebbe stata confermata la fiducia a Thiam. La reazione potrebbe andare dalla semplice vendita in massa di titoli a una rivolta all’assemblea generale.

Un certo malessere è generato anche dal momento scelto per annunciare il cambiamento, a una settimana dalla presentazione dei risultati 2019, che saranno resi noti giovedì prossimo. Vi è chi teme una delusione in relazione alla performance dell’ultimo trimestre.

Un’argomentazione che gli specialisti della Banca cantonale di Zurigo (ZKB) però non condividono: la partenza del Ceo è dovuta al caso di spionaggio, la pressione dell’opinione pubblica si faceva troppo grande. Dubbi vengono espressi riguardo alla capacità di Gottstein di controllare con mano salda i costi come ha fatto il suo predecessore.

I commentatori di Vontobel ritengono che passaggio di consegne ai vertici potrà tranquillizzare la situazione e ristabilire la fiducia, soprattutto in seno alla banca. Inoltre Gottstein ha migliorato notevolmente le attività dell’unità elvetica e la speranza è che possa fare bene anche a livello di gruppo. Diversi analisti affermano poi di sperare che ora si possa tornare a parlare di questioni rilevanti per gli affari e non di vicende interne.