Nel secondo trimestre Credit Suisse ha registrato un utile netto di 1,16 miliardi di franchi, il 24% in più dello stesso periodo dell’anno scorso. La grande banca annuncia anche di volersi dotare di nuove strutture e punta a risparmiare circa 400 milioni di franchi all’anno entro il 2022.

Le cifre superano le attese degli analisti consultati dall’agenzia AWP, che tuttavia variavano molto. In media avevano anticipato un giro d’affari di 5,62 miliardi, un utile prima delle imposte di 1,03 miliardi e un utile netto di 675 milioni di franchi.

Guardando al futuro la banca afferma che continua ad essere difficile giudicare l’ampiezza degli effetti economici negativi scaturiti dall’epidemia di Covid-19 e l’andamento della ripresa. L’istituto è tuttavia ben messo in vista di ulteriori potenziali rischi ed elevate incertezze geopolitiche e in grado di mantenere in una prestazione finanziaria resistente e una base di capitale solida.