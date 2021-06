Credit Suisse: «Nel 2022 la ripresa rallenterà»

Con la riapertura di ampie parti dell’economia è iniziata una ripresa che viene accelerata da un recupero degli acquisti, si legge in un comunicato odierno del Credit Suisse. Entro l’inizio dell’autunno il consumo privato dovrebbe pertanto in gran parte normalizzarsi. Intanto, nel settore industriale svizzero il boom della ripresa prosegue. Per quest’anno gli economisti della grande banca prospettano una crescita del 3,5%, come già stimato in marzo. In tal modo il crollo del 2020 (-2,6%) dovrebbe venir più che compensato. Per l’anno prossimo è invece atteso un indebolimento della dinamica di crescita al 2,0%. Gli effetti di recupero si dissolveranno progressivamente, tanto più che, secondo le stime, circa il 30% di quanto accumulato durante i due lockdown sta diventando «risparmio prudenziale». Con una maggiore richiesta di servizi, la domanda di beni diminuirà, ritengono gli esperti del Credit Suisse. L’aumento relativamente lento delle assunzioni segnala inoltre un certo scetticismo da parte delle imprese riguardo alla durata del boom della ripresa.