Il programma di risparmi da 400 milioni di franchi all’anno annunciato da Credit Suisse interesserà anche la rete di succursali in Svizzera: il numero di filiali dovrebbe scendere da 120 a 100, ha affermato il Ceo Thomas Gottstein in margine alla presentazione dei risultati semestrali.

Il manager non ha fornito indicazioni sul periodo temporale in cui ciò accadrà, limitandosi a sottolineare come sulla scia della digitalizzazione e dell’esperienza fatta con il coronavirus potrebbero anche essere pensabili «nuove forme» di succursali.