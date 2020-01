Dopo aver portato a termine un programma di riacquisto di azioni l’anno scorso, il Credit Suisse si prepara a lanciare un’operazione analoga nel 2020 per un volume di almeno un miliardo di franchi, si legge in una nota odierna del secondo istituto bancario svizzero.

Lo scorso dicembre, la banca aveva annunciato l’abbandono degli investimenti nelle centrali a carbone, ritoccando al ribasso gli obiettivi di redditività. L’istituto punta su un rendimento dei fondi propri di oltre l’8% per l’anno scorso, contro il 10-11% indicato due anni or sono. Per il 2020 è atteso circa il 10%, a fronte dell’11-12% pronosticato in precedenza.