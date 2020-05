Come sta procedendo la concessione di crediti garantiti dalla Confederazione in Ticino? Abbiamo contattato alcuni importanti istituti bancari per fare il punto sulla situazione.

Tra l’altro, sul delicato tema delle frodi, recentemente il Ministero pubblico del Canton Ticino ha reso noto che sono giunte due segnalazioni di presunte irregolarità, e che accertamenti del caso sono in corso. Inoltre, il Ministero ha ricordato che la legge prevede una multa fino a 100.000 franchi per chiunque ottenga un credito fornendo intenzionalmente informazioni false.

Banca Stato in trincea

Tornando ai crediti, finora BancaStato ha accordato un po’ meno di 1.500 crediti COVID-19, per circa 200 milioni di franchi. «Le cifre mostrano - rileva Fabrizio Cieslakiewicz, CEO di BancaStato - come le misure promosse dalla...