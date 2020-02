Il mercato del lavoro in Svizzera rimane robusto. Nel quarto trimestre 2019 risultavano occupati 5,130 milioni di persone, pari allo 0,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. A contribuire a questo incremento sono stati soprattutto i lavoratori stranieri, specie i frontalieri.

Tra gli stranieri, la progressione più marcata si registra tra i frontalieri (permesso G: +4,5%, anche se una parte di tale crescita è causata da un effetto tecnico), seguiti dalle persone in possesso di un permesso di domicilio (permesso C: +1,1%) e da quelle titolari di un permesso di soggiorno (permesso B o L, in Svizzera da almeno 12 mesi: +0,7%). In calo invece il numero di persone attive occupate titolari di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L, in Svizzera da meno di 12 mesi: -4,5%).