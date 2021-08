Forte crescita per il settore secondario nel secondo trimestre del 2021: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che è però stato particolarmente segnato dalla misure legate al coronavirus, la produzione è aumentata del 14,2% e le vendite del 15,5%.

Queste impennate sono in gran parte conseguenza di un secondo trimestre 2020 fiacco, sottolinea in un comunicato odierno l’Ufficio federale di statistica (UST), pubblicando i risultati provvisori tra aprile e giugno 2021.

Per quanto riguarda il settore industriale, la produzione è aumentata del 15,7% su base annua, mentre le vendite sono progredite del 17,4%. Nel campo delle costruzioni, invece, l’aumento della produzione è stato del 6,5%, mentre il fatturato è salito dell’8,1%.

Prendendo in considerazione i dati del secondo trimestre del 2019 - non alterati dalla pandemia - emerge che tra aprile e giugno 2021 la produzione nell’industria ha fatto un balzo in avanti del 5,0%, mentre il fatturato ha registrato un incremento del 2,4%. Sempre secondo questi termini di riferimento, la produzione nel settore delle costruzioni ha segnato un aumento dell’1,2% (vendite: +2,9%).