L’industria orientata all’esportazione ha perso slancio, indica la SECO in un comunicato odierno, aggiungendo che tuttavia l’economia interna ha sostenuto la crescita. Tra ottobre e dicembre 2019 il PIL ha fatto registrare un aumento dello 0,3%, rispetto allo 0,4% del trimestre precedente.

Il contesto internazionale sfavorevole ha inciso in particolare sull’industria meccanica e metallurgica e sui settori maggiormente esposti alla congiuntura. Le importazioni di beni hanno subito una pesante battuta d’arresto (-2,7%), mentre le esportazioni - esclusi oggetti di valore - sono diminuite solo leggermente (-0,5%).

Nel settore edile, gli investimenti (+0,4%) e la creazione di valore (+0,9%) sono risultati in crescita, così come le spese per i consumi delle economie domestiche (+0,4%) e dello Stato (+0,5%).