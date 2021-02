Si parla molto di criptovalute, forse però non sempre con la chiarezza necessaria. Anzitutto bisognerebbe a questo punto separare la questione del percorso tecnologico utilizzato, cioè la struttura dati Blockchain, dalla sostanza della questione criptovalute. Ormai si è capito che l’uso di questo percorso è in sé interessante ed ha potenzialità. Ma ciò ci dice ancora poco su Bitcoin, Ethereum e le altre criptovalute, perché la tecnologia Blockchain può essere utilizzata anche in altri settori. Dunque non è un fattore che riguarda solamente questo segmento.

Il nodo garanzie

Detto questo, occorre entrare nel merito. E qui si incontra un primo consistente capitolo, rintracciabile già nella definizione di criptovalute. Le vere valute devono poter contare su alcuni elementi fondamentali, ad esempio...