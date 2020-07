Peggiorano le stime della Commissione europea sul 2020 funestato dal coronavirus: il PIL 2020 in Italia scenderà a -11,2%, il peggior calo dell’Unione, per risalire al 6,1% nel 2021.

Sono queste le nuove stime sulla crescita secondo le previsioni d’estate della Commissione Ue. A maggio Bruxelles indicava per l’Italia -9,5% e a seguire un rimbalzo del 6,5%, quindi il peggioramento è anche sulla possibilità di ripresa.

«Le previsioni economiche d’estate ci mostrano che la strada per la ripresa è ancora lastricata di incertezza», anche perché «la pandemia ha colpito l’economia europea più forte dell’atteso, anche se un cauto rimbalzo sta cominciando», il commento del commissario all’economia, Paolo Gentiloni. Nel 2020 «contrazioni relativamente forti sono attese in Italia, Francia e Spagna, mentre contrazioni più ridotte si attendono in Germania, Olanda e Polonia», ha spiegato Gentiloni rimarcando che «le divergenze tra Paesi, sia nella recessione, sia nella ripresa, sono legate alla diversa tempistica e rigore dei lockdown, e dalla diversa struttura economica».