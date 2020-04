Gli effetti della pandemia di coronavirus pesano sui risultati del primo trimestre di Adidas. Il gruppo di abbigliamento sportivo, si legge in una nota, ha registrato un utile delle operazioni in continuità di 20 milioni, crollato del 97% rispetto ai 631 milioni dello stesso periodo del 2019, e ricavi in calo del 19%, a 4,75 miliardi.