«I ricavi del 2020 sono stati generati dalle partenze di gennaio e febbraio», ha indicato oggi in un comunicato la società. «Da metà marzo non succede più nulla da noi», ha precisato il CEO del gruppo André Lüthi, citato nella nota.

Non è stato possibile introdurre l’orario di lavoro ridotto per tutti i dipendenti, prosegue l’azienda. Parte dei collaboratori è stata impegnata per tutto l’anno con le prenotazioni, le cancellazioni e altri problemi dei clienti, senza generare un solo franco di ricavo, ha spiegato Lüthi.

Lüthi si è infine detto deluso dalle lungaggini per ottenere aiuti dallo Stato, con procedure diverse in ogni cantone: Il governo federale deve prendere l’iniziativa e agire in modo diretto «e farlo subito. In vari settori, molte aziende sono sul punto di fallire».