Da IKEA salario minimo di 4 mila franchi

Dal 1. gennaio 2021, IKEA Svizzera pagherà a tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici un salario minimo di 4 mila franchi al mese (per 13 mensilità), pari quindi a un aumento d 100 franchi. Questo cambiamento interessa circa 200 tra collaboratori e collaboratrici, il 6% del personale, e soprattutto chi lavora nel settore alimentare, nel servizio clienti e nella logistica. In tutta l’azienda, la massa salariale aumenta così in media dello 0,5%.