Una tempesta perfetta si è abbattuta sul trasporto globale e sulla logistica, come conseguenza della pandemia, ma non solo, contribuendo ad accrescere i costi di approvvigionamento delle materie prime: ad iniziare da petrolio, gas, carbone, metalli, legname e prodotti agricolo-alimentari, tanto che caffè e petrolio si contendono la corona di protagonisti dei rally più sostenuti. Ma le materie prime sono da tempo soggette a pressioni al rialzo per diverse ragioni, specifiche di ciascun settore.

Certo i noli marittimi (ed i costi del cargo aereo) fanno la loro parte. I porti sono congestionati, le catene di fornitura si sono interrotte, mettendo in crisi settori strategici come quello automobilistico o dell’alta tecnologia, i container sono diventati difficili da reperire, i tempi di consegna...